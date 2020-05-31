"Форсаж" по-сеульски: как устроен мир стритрейсинга в Южной Корее, где за это светит тюрьма

В Южной Корее водители, намеренно буксующие на асфальте, пока не задымятся шины, рискуют оказаться в тюрьме, а если вы внесли изменения в конструкцию вашего автомобиля, сосед может сообщить об этом в полицию. Кажется, все автолюбители должны ходить здесь по струнке, но это не совсем так, рассказывает издание Road & Track

Фото © Henry Song

Местные дороги — царство серебристых авто Kia и Hyundai, немного разбавленных седанами Genesis и BMW. Но по ночам на некоторых парковках можно увидеть настоящие эксклюзивы: "заряженные" модели Toyota и Nissan, ввезённые в страну ещё до ужесточения правил импорта, редкое купе Dodge Challenger Hellcat с двигателем мощностью 1400 лошадиных сил и целую россыпь легендарных Porsche с воздушным охлаждением

Фото © Henry Song

Фанатам "Форсажа" в Корее приходится несладко. Здесь трудно получить водительское удостоверение, дорогая страховка, жёсткие экологические требования и постоянные пробки. Любого, кто захочет немного похулиганить на дороге, ждёт серьёзный штраф: повсюду камеры и бдительные граждане. Но последователей Доминика Торрето это не останавливает

Фото © Henry Song

Модифицированные автомобили большую часть времени проводят в плохо освещённых гаражах, редко появляясь на дорогах общего пользования. Тем не менее в Сеуле и других крупных городах есть спрос на услуги тюнинг-ателье, таких как Seoul Tuners и 911 Service Korea

Фото © Henry Song

Эксперты находят корни негативного отношения к автомобильным "понтам" в азиатской культуре и послевоенной истории Южной Кореи: здесь не принято выделяться из толпы, а самый популярный цвет машины — серый

Люди меняются. Американские ценности и стремление к индивидуализму захватывают умы молодых корейцев Рио Основатель бренда уличной одежды Peaches One Universe

Фото © Henry Song

Узнав о визите американского автожурналиста, стритрейсеры со всего Сеула устроили в шесть утра спонтанную тусовку на парковке. По словам старожилов, за всю историю Кореи в одном месте ещё не собиралось столько крутых машин: на встречу приехало около 300 автовладельцев

Фото © Henry Song

Несмотря на строгие правила, погонять в Сеуле можно — правда, только на специальных трассах. Неподалёку от города расположены полигоны BMW и Cadillac, где дают уроки водительского мастерства, а Hyundai является спонсором автодрома Inje Speedium. В основном здесь катаются на немецких спорткарах, но встречаются и бюджетные авто Kia

Фото © Henry Song

С доносительством тоже не всё так однозначно. Оно приветствуется, но только когда речь заходит о незаконно модифицированных машинах. Если же среднестатистический кореец увидит на дороге Mercedes-Benz в версии AMG или Porsche Panamera, то ему и в голову не придёт "стучать" в полицию. Всё дело в национальном менталитете: если машина выглядит дорого, значит её хозяин достоин уважения

Фото © Henry Song

Местные любители быстрых машин уверяют, что они, как и герои "Форсажа", никогда не предадут своё увлечение. "Независимо от того, какие стены возводит общество, связь между нашими мозгами и машинами, которые мы любим, остаётся нерушимой", — говорят они