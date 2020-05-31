Вырвали ребёнка из рук и надели наручники. Россиян ужаснуло жестокое изъятие детей из семьи

У многодетной семьи из посёлка Тюльпанный Оренбургской области насильно забрали четырёх малышей. Сотрудники органов опеки и полицейские буквально вырвали одного из детей из рук матери. Видео произошедшего шокировало общественность и стало поводом для ряда проверок.

По данным местных СМИ, родители буквально накликали беду на свою голову. Семья больше двух лет назад купила в Тюльпанном дом за счёт маткапитала, но долгое время продолжала жить в Орске. Вернувшись, они застали здание в ужасном состоянии и попросили власти признать его аварийным. Помощи семья не дождалась, а вот правоохранители посчитали дом опасным для проживания и решили "спасти" из него детей.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что незваные гости сначала уговаривают отдать малышей добровольно. Шокированная происходящим мать в это время держит одного ребёнка на руках, другие прячутся за ней. Женщина отказывается расставаться с детьми и требует, чтобы посетители ушли. В итоге стражи порядка буквально вырывают малыша из рук матери, а её скручивают на кровати и надевают на неё наручники. Всё это время ребёнок рыдает. На крики прибегает сосед и пытается уговорить отпустить женщину, но те грубо его отсылают.

Примечательно, что забирать малышей органы опеки и полиция пришли без участия представителей Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве и вовсе говорят, что документ на изъятие детей к ним не поступал. После скандала уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелика Линькова взяла ситуацию под контроль.

— Выясняем ситуацию, ситуация на контроле. Разберёмся, выясним обстоятельно. Дети в лечебном учреждении. По итогам потом можно будет говорить, — заявила она Лайфу.