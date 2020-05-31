Учёные выяснили, в каких автомобилях выше шанс погибнуть при ДТП

Небольшие компактные автомобили оказались гораздо опаснее более крупных и по этому параметру не идут ни в какое сравнение с дорогими внедорожниками. К такому выводу пришли специалисты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), которые специализируются на краш-тестах транспортных средств. Результаты исследования они опубликовали на своём сайте.

Специалисты использовали данные о ДТП в период с 2015 по 2018 год. Оказалось, что на миллион зарегистрированных компактных автомобилей погибли 108 водителей. На аналогичное количество более крупных машин за тот же период погибли всего 52 водителя.

На первом месте по показателю смертности оказался Ford Fiesta, второе место досталось популярному в России Hyundai Solaris. Не менее востребованный в РФ Kia Rio расположился на восьмом месте в рейтинге. Абсолютно противоположный результат показали дорогие внедорожники и машины премиум-класса. Так, с нулевой смертностью в рейтинге оказались Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-класса и внезапно — Volkswagen Golf, который также продемонстрировал хороший результат.