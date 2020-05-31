В Госдуме сравнили американский корабль Crew Dragon с китайским автопромом

Депутат Госдумы Александр Шерин сравнил первый частный пилотируемый корабль, который отправлен к Международной космической станции, с детищем китайского автопрома. Он уверен, полёт Crew Dragon не отразится на остальных участниках рынка.
— Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться. Российский космос и американский космос — это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать. Не значит, что после этого Германия свернула все заводы свои, — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Listen in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on-obrit→ https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/knZYkyby8K— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020
Парламентарий не исключает, что некоторые детали Crew Dragon могут быть российскими. При любом развитии событий Россия останется первопроходцем космоса, заключил Шерин.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал 30 мая в 15:22 (22:22 мск). На борту находятся астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Таким образом, частная компания отправила астронавтов на орбиту Земли впервые в истории. После запуска Илон Маск признался, что его захлёстывают эмоции.