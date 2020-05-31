В Госдуме сравнили американский корабль Crew Dragon с китайским автопромом

Депутат Госдумы Александр Шерин сравнил первый частный пилотируемый корабль, который отправлен к Международной космической станции, с детищем китайского автопрома. Он уверен, полёт Crew Dragon не отразится на остальных участниках рынка.

— Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться. Российский космос и американский космос — это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать. Не значит, что после этого Германия свернула все заводы свои, — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".