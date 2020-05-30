Королёв перевернулся бы в гробу. Сможет ли "Роскосмос" догнать NASA в лунной гонке?

Аккурат в день, на который был запланирован запуск первого пилотируемого корабля SpaceX CrewDragon, Дмитрий Рогозин выступил с рядом интересных заявлений относительно российской космической программы. Если верить главе "Роскосмоса", у России действительно есть космическая программа, правда, некоторые проекты вызывают вопросы

Развод и вещи на ракете

Непростые отношения США с Россией могут привести к тому, что, сбрасывая с себя финансовый балласт, Америка начнёт отказываться от ненужных совместных проектов. Международная космическая станция — первый кандидат на вылет из американской космической программы, сосредоточенной вокруг других миров. На её содержание (в зависимости от целей и задач) в год тратится от 6,5 до 7 миллиардов долларов. От 3 до 4 миллиардов долларов на финансирование МКС тратит NASA. И это при том, что общий бюджет NASA — всего 21 миллиард долларов.

Из документа, опубликованного американским агентством на своём сайте, становится понятно, что от всех прочих проектов на самом деле предложено отказаться. Если верить составленной смете на 2020 год, все усилия ведомство сосредотачивает на сверхтяжёлой ракете SLS, дополнительных средствах вывода оборудования в космос от компаний Blue Origin, SpaceX и Dynetics, а также строительстве орбитального комплекса Lunar Orbital Platform-Gateway с базой на Луне.

Основатель проекта "Открытый космос" и популяризатор космонавтики Виталий Егоров объяснил, что максимально долгая эксплуатация МКС выгодна всем участникам проекта и выход из проекта МКС может быть продиктован исключительно политическими факторами.

И России, и США станция нужна для демонстрации технологий и научных исследований. Техническая возможность для нормального функционирования МКС существует до конца 20-х или дольше Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос"

Однако, если на Земле не смогут договориться и "развод" с американцами придётся оформлять через раздел космического имущества, Россия может столкнуться с существенными трудностями. Из 6,5 миллиарда бюджета, который съедает МКС каждый год, Россия вносит меньше 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Если США официально откажутся от орбитальной станции в пользу лунных проектов и заберут созданные ими модули, то станцию с высокой долей вероятности придётся топить в океане точно так же, как станцию "Мир".

Кстати, с учётом ещё советских станций, а также орбитальных комплексов "Мир" и МКС отечественная наука принимала участие в создании 12 орбитальных станций — от одномодульных блоков до сложных комплексов — и на текущем уровне развития уже обладает достаточным массивом знаний, необходимым для полётов к ближайшим планетам в Солнечной системе.

Основатель проекта "Открытый космос" Виталий Егоров отмечает, что главное значение Международной космической станции — политическое. Именно оно обеспечивает ежегодное финансирование в несколько миллиардов долларов от группы стран-участниц.

Каждая страна в проекте МКС решает свои задачи, но вместе они демонстрируют своё превосходство над остальными. Конечно, космонавты занимаются там научными экспериментами и испытывают технологии, но выполняется это по остаточному принципу: раз уж возникла такая возможность, то почему бы и не провести исследования. Наука — не та цель, ради которой была бы возможна реализация такого масштабного проекта. Для сравнения, Большой адронный коллайдер обошёлся в двадцать раз дешевле МКС, хотя дал в полтора раза больше научных публикаций Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос"

С учётом текущих расходов "Роскосмоса" даже далёким от финансов людям понятно, что содержание МКС российская госкорпорация в одиночку не потянет. Желающих взять на себя расходы США на горизонте не видно, а дружить с китайцами в общем космическом доме едва ли получится: у КНР свой космический путь и скоро будет своя орбитальная станция, поэтому российская станция, на которую нужно тратить китайские деньги, вряд ли понадобится тайконавтам в обозримом будущем.

Догонялки

Правда, эксперты считают, что NASA никуда не собирается уходить с МКС. Писатель и историк космонавтики Антон Первушин считает, что в ближайшие годы США расширят своё присутствие на МКС.

Они и не собираются отказываться от МКС. Наоборот, планируют расширить свой сегмент за счёт частников. В ближайшие годы МКС станет ещё и отелем Антон Первушин Писатель, историк космонавтики

Заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что после 2030 года у России может появиться своя околоземная орбитальная станция, эксперт предлагает не принимать всерьёз.

Рогозин просто повышает ставки в политической игре вокруг дальнейшего сотрудничества с США. Нам очень нужно, чтобы проекты "Роскосмоса" включили в программу строительства "Лунных врат" (станции на орбите Луны). Убедить же партнёров сейчас можно только давлением с обещанием "хлопнуть дверью" Антон Первушин Писатель, историк космонавтики

В заявлениях главы "Роскосмоса" много непонятного. Если верить словам Дмитрия Рогозина, Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжёлой лунной ракеты. Примерно в это же время — после 2030 года — Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию. То есть Федеральную космическую программу Дмитрий Рогозин планирует осваивать сразу с двух направлений, при том что содержать даже одну МКС "Роскосмос" сейчас не в состоянии. Заработок на космических пусках для "Роскосмоса" со стороны внешних заказчиков фактически завершён, а это значит, что госкорпорация рассчитывает на увеличение государственного финансирования. Эти догадки подтверждает писатель и автор проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

Сейчас Рогозин пытается повысить объём госфинансирования "Роскосмоса". Поэтому разные мегапроекты будут предлагаться на регулярной основе Виталий Егоров Основатель проекта "Открытый космос"

Полётное задание

Для того чтобы не просто успешно слетать на Луну, воткнуть флаг и вернуться, но и остаться там на постоянной основе и при этом выжить, необходимо выполнить несколько условий.

Во-первых, создать многоразовые ракеты-носители лёгкого, тяжёлого и сверхтяжёлого класса, с помощью которых можно максимально оптимизировать стоимость выводимой в космос полезной нагрузки.

Во-вторых, разработать и утвердить саму концепцию лунной программы, которая могла бы обосновать колоссальные расходы государства на космическую технику.

В данный момент США заканчивают разработку сверхтяжёлой ракеты SLS, на которой планируют доставлять к орбите Луны наиболее сложные и крупные блоки для лунной станции LOPG. Для того чтобы не тратить деньги на сверхтяжёлые ракеты всякий раз, как в этом возникнет необходимость, США привлекли к проекту две крупнейшие в истории частные космические компании — SpaceX и Blue Origin. Компания Илона Маска представлена в лунной программе ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy, а Blue Origin Джеффа Безоса заканчивает создание тяжёлой ракеты New Glenn, первый пуск которой намечен на 2021 год.

Из семейства российских ракет-носителей "Ангара", в состав которых входит тяжёлая и самая тяговооружённая ракета "Ангара-А5", на регулярной основе не летает ни одна. Быструю работу в космических проектах должны были обеспечивать многоразовые ракеты-носители, однако работы по теме "Крыло-СВ" (ракета, способная садиться на обычный аэродром после вывода оборудования на орбиту) ведутся слишком медленно и пока не принесли никакого осязаемого результата. Инженер-ракетостроитель и бывший сотрудник НПО "Молния" Игорь Царёв отметил, что российская космонавтика в данный момент находится в технологическом вакууме и готовых решений, на которых можно хотя бы догнать американцев, в данный момент нет.

Рынок коммерческого применения лёгких ракет, который мог бы частично компенсировать расходы на лунную программу, фактически захвачен компанией SpaceX. Производство одноразовых ракет "Ангара" лёгкого класса не отвечает современным требованиям по скорости пуска и не может стимулировать кооперацию. Каждая ракета изготавливается не меньше года, а с проверками и контролем — не меньше полутора лет. Оперативно с такой техникой на орбите ничего собрать нельзя, поэтому о том, чтобы кого-то догнать или что-то такое сделать, даже речи идти не может Игорь Царёв Инженер-ракетостроитель, бывший сотрудник НПО "Молния"

Боязнь американского успеха

Больше полувека назад одна великая страна с ядерным оружием и мощной экономикой уже участвовала в великой технологической битве двух цивилизаций. В 1969 году лунная гонка для Советского Союза была официально завершена, и страна, вложившая миллиарды рублей в развитие космической техники, в конечном счёте вообще не попала на Луну, хотя данных о структуре единственного спутника Земли в СССР собрали на годы вперёд.

Россия вкладывает в "Роскосмос" огромные средства, но нельзя сказать, что успехи ведомства Дмитрия Рогозина такие же воодушевляющие, как и 50 лет назад. Скандалы вокруг воровства на космодроме Восточный, крайне медленный прогресс по ракете "Ангара", отсутствие возвращаемых ракет-носителей и спроса на них, равно как и шутки вокруг батутов, на которых "американцы будут летать на МКС", пагубно влияют на репутацию России как космической державы. И это при том, что бюджет "Роскосмоса" с приходом на руководящую позицию Дмитрия Рогозина уже увеличился почти на 50 миллиардов рублей и составляет 176 миллиардов рублей только в открытой части, не считая военных заказов на пуски. Если сложить все источники финансирования, то получится, что в 2020 году на "Роскосмос" выделят около 200 миллиардов рублей. В 2022 году, согласно открытым данным, "Роскосмос" будет обходиться российскому бюджету в 208,8 миллиарда рублей ежегодно.

Работу над текущими проектами "Роскосмос" не комментирует, сосредотачиваясь на будущем. В будущем обещают и космоплан на основе технологий ракетоплана "Спираль", и много чего ещё. Однако в настоящем у "Роскосмоса" нет конкурентоспособных проектов, на технологичности которых Россия может совершить рывок и высадиться, наконец, на Луне. Многоразовые ракеты тоже остаются где-то в светлом будущем, как и новый космодром Восточный, и программа "Морской старт", остановленная после переоформления и физического перемещения в Россию. В настоящем у "Роскосмоса" остаются только фильмы, посвящённые славным подвигам советских космонавтов, желание увеличить и без того неплохой бюджет и построить громадный офис в элитном районе Москвы. Не хочется давать советов крупнейшей госкорпорации, но с такими достижениями до Луны, как и до Марса, Россия не доберётся даже в этом столетии.