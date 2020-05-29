В небе над Россией произойдёт затмение Венеры

Затмение Венеры Луной произойдёт 19 июня 2020 года, сообщает Московский планетарий. По опубликованным данным, это астрономическое явление можно будет наблюдать в России "при дневной видимости".

Отметим, что такие события по научному называются покрытиями. Они случаются, когда небесное тело сравнительно больших видимых размеров закрывает собой меньший объект. Покрытия Луной планет Солнечной системы очень интересны учёным, потому что помогают больше узнать о движении самой Луны, а ещё о космическом излучении. А когда Луна закрывает собой какую-то звезду, астрономы иногда обнаруживают, что на самом деле это двойная звезда.

Стоит добавить, что Луна и Венера в ночном небе довольно часто приближаются друг к другу. Так происходит благодаря постоянному движению естественного спутника вокруг Земли, а Венеры — вокруг Солнца. К примеру, сближение Луны и Утренней звезды можно было увидеть в конце декабря 2019 года и в конце марта 2020 года.