Хищные динозавры ели друг друга

В американском штате Колорадо нашли останки хищных динозавров со следами зубов их же сородичей, пишет PLoS ONE. Сообщается, что в карьере Майгатт-Мур сохранилось более 2300 окаменелостей возрастом чуть более 150 миллионов лет, это соответствует концу Юрского периода. По данным археологов, почти треть костей оказались обглоданными. В основном это кости травоядных древних животных, но характерные повреждения обнаружили и на останках аллозавров и других крупных хищников.

Зуб аллозавра. Фото © PLoS ONE

Отметим, что аллозавры обитали на Земле как раз полторы сотни миллионов лет назад. В длину они достигали 8,5 метра, а в высоту — 3,5. У них был скелет, хорошо приспособленный для быстрого бега, и зубы с пилообразными краями. Учёные обратили внимание, что царапины и трещины от таких зубов есть на их же собственных костях. Как подчеркнули исследователи, в этих местах подобные челюсти были только у хищников ещё одного рода — цератозавров.

Археологи пришли к выводу, что на закате Юрского периода плотоядным динозаврам приходилось нападать друг на друга из-за нехватки пищи. Однако есть версия, что хищники на самом деле ели мясо уже убитых или умерших "своей смертью" представителей своего вида. Известно, что они питались в том числе и падалью, а трупы этих животных в Майгатт-Мур разлагались довольно долго.