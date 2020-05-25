Строительство аэропорта в Мехико превратилось в археологические раскопки

Во время строительства нового аэропорта в столице Мексики нашли древние захоронения. Об этом сообщается на сайте Национального института антропологии и истории Мексики. По опубликованным данным, обнаружены кости 15 человек и 60 мамонтов. Археологи установили, что животные относились к виду Mammuthus columbi — "колумбийский мамонт". Это один из крупнейших представителей семейства слоновых в истории Земли. В высоту они достигали четырёх метров и весили около десяти тонн. Отмечается, что такие мамонты жили на Земле в период плейстоцена, то есть как минимум 12 тысяч лет назад.

Интересно, что неподалёку от этих захоронений в 2019 году нашли древнюю ловушку для мамонтов и ей, по оценкам учёных, примерно 14,5 тысячи лет. Однако найденные останки животных не принадлежали жертвам охотников, считают исследователи. Они пришли к выводу, что эти мамонты утонули в болоте. Впрочем, не исключается, что древние люди могли этим и воспользоваться.

Захоронение человеческих останков, как полагают археологи, возникло уже в нашу эру. Судя по лежавшим рядом с костями осколкам мисок и горшков, их владельцы жили в этих местах приблизительно в VIII–X веках. По мнению археологов, это были фермеры и их похоронили вместе с посудой и глиняными статуэтками.