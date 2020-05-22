Стало известно, почему вымерли неандертальцы

Южнокорейские учёные выяснили истинную причину вымирания неандертальцев, пишет Quaternary Science Review. Сообщается, что с помощью суперкомпьютера они смоделировали миграцию этих представителей рода людей и древних Homo Sapiens — кроманьонцев. Карту их расселения они составили на основе данных об археологических находках. При математическом расчёте исследователи также учли и происходившие в те времена климатические изменения.

На получившихся изображениях видно, что неандертальцев (отмечены красными оттенками) было очень много на территории современной Европы и на примыкающем к ней обширном участке Евразии в период от 73 до примерно 53 тысяч лет назад. Затем их популяция начала стремительно уменьшаться, а 38 тысяч лет назад пока не исчезла почти полностью. Между тем расселение по континенту "человека разумного" (зелёный цвет) всё это время шло по нарастающей.

Фото © Quaternary Science Review

Учёные сравнили эти результаты с имеющимися научными данными и пришли к выводу, что к такой катастрофе неандертальцев могло привести только одно: серьёзные преимущества кроманьонцев. По мнению авторов исследования, прибывшие в Евразию конкуренты могли оказаться более устойчивыми к инфекциям и плодовитыми. Также отмечается, что Homo Sapiens, вероятно, владели более совершенными способами охоты.

Напомним, до сих пор суровый климат считался одним из главных "подозреваемых" в исчезновении Homo neanderthalensis. Ведущий автор исследования Аксель Тиммерманн счёл эту версию несостоятельной. Он подчеркнул, что за долгий путь своей истории — а это 300 тысяч лет — неандертальцы переживали и не такие значительные климатические перепады. Учёный назвал не случайным их вымирание именно на фоне масштабного заселения материка кроманьонцами.