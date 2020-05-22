Индеец с Байкала. В Сибири нашли зуб предка коренных американцев

Учёные нашли сибирские корни у североамериканских индейцев, пишет Cell. Сообщается, что в Институте науки о человеческой истории имени Макса Планка исследовали останки древних людей, найденные у озера Байкал, а также на Чукотке и Дальнем Востоке. Особенно генетиков заинтересовал фрагмент зуба возрастом примерно 14 тысяч лет, его обнаружили в 1962 году в окрестностях посёлка Усть-Кяхта (Бурятия).

Выяснилось, что в геноме его обладателя есть фрагменты, характерные для древних индейцев. Более того, эти гены до сих пор есть в ДНК их потомков, живущих сейчас в США, Мексике и других странах. Это значит, что зуб принадлежал самому далёкому известному науке предку коренных американцев.

Кроме того, в костях двух других древних людей обнаружили следы чумной палочки Yersinia pestis, и её штамм оказался очень похож на тот, который распространялся в Балтийском регионе. По мнению учёных, это указывает на "родственные связи" сибиряков бронзового века с жителями Восточной Европы. Отмечается, что исследователи пришли к выводу о весьма широком расселении людей по континенту в те времена.

Напомним, по современным данным антропологов, заселение Северной Америки происходило в несколько этапов. Изначально считалось, что без малого 15 тысяч лет назад первые люди прибыли на материк из Сибири и Алтая. Позже археологические находки позволили предположить, что люди жили в Новом Свете ещё раньше.