Гроб для короля викингов. Погребальный корабль решили раскопать в Норвегии

Необычное захоронение обнаружили с помощью георадара в 2018 году недалеко от города Халден, это на юге страны. 20-метровый деревянный корабль лежит на глубине около 50 сантиметров под поверхностью земли на вспаханном кургане. Археологи датируют его VIII–IX веком. Они считают, что судно использовали как гроб, притом гроб для какого-то могущественного человека. Не исключается, что в этом корабле предали земле короля, королеву или вождя.