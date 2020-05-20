Гроб для короля викингов. Погребальный корабль решили раскопать в Норвегии

Норвежские власти дали разрешение на раскопки погребального корабля на кладбище викингов, пишет Daily Mail. Сообщается, что учёные убеждены в срочной необходимости достать из-под земли древнее судно, поскольку ему грозит разрушение из-за плесени.
Необычное захоронение обнаружили с помощью георадара в 2018 году недалеко от города Халден, это на юге страны. 20-метровый деревянный корабль лежит на глубине около 50 сантиметров под поверхностью земли на вспаханном кургане. Археологи датируют его VIII–IX веком. Они считают, что судно использовали как гроб, притом гроб для какого-то могущественного человека. Не исключается, что в этом корабле предали земле короля, королеву или вождя.
Как подчеркнули исследователи, эта находка представляет огромную ценность, поскольку до сих пор в Норвегии удалось отыскать и раскопать лишь три корабля эпохи викингов. Последний из них извлекли в 1904 году. На проведение нынешних работ правительство Норвегии выделило 1,5 миллиона долларов.