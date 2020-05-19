НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

На чём они держатся? Раскрыта тайна куполов итальянских соборов

Учёные всего мира гадали, каким образом эти уникальные конструкции могут вот уже без малого 600 лет стоять без каких-либо опор.

42
Post cover

Фото © Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Математики разгадали секрет строительства куполов итальянских соборов эпохи Возрождения, пишет Engineering Structures. Сообщается, что учёные рассчитали геометрию и распределение нагрузок при возведении купола Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Напомним, знаменитый Собор Святой Марии в цветах строили в общей сложности 140 лет под руководством нескольких архитекторов. Освящён он был в 1436 году. Автором проекта купола был Филиппо Брунеллески, и проделанная им работа столетиями не давала покоя учёным.

Дело в том, что в конструкции купола нет никаких несущих элементов, без которых современным строителям обойтись было бы практически невозможно. В роли каркаса выступает своеобразная кирпичная кладка: ромбы из вертикально расположенных кирпичей, которые вместе образуют узор — "ёлочку". Нынешнее исследование показало, что именно они удерживают на месте обычные горизонтальные ряды кирпичей и позволяют равномерно распределять всю нагрузку на здание.

Фото © Engineering Structures

Более того, выяснилось, что эти ромбы выстроены по особой спирали, идущей по направлению к вершине купола. В математике она называется локсодромией, или локсодромой. По словам учёных, это не только обеспечило поразительную прочность, но и сделало само строительство очень экономным: в укладке кирпичей, по их мнению, участвовало сравнительно немного рабочих.

Исследователи подчеркнули, что это открытие — не просто интересный факт и важная деталь для истории. Оно может помочь удешевить и упростить современное строительство. Они посетовали, что сейчас подобные работы крайне "расточительны", а по такой уникальной технологии можно было бы возводить подобные конструкции с помощью роботов, причём без скрепляющего раствора для кирпичей.

Выбор редакции

Loading...