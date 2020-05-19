На чём они держатся? Раскрыта тайна куполов итальянских соборов

Математики разгадали секрет строительства куполов итальянских соборов эпохи Возрождения, пишет Engineering Structures. Сообщается, что учёные рассчитали геометрию и распределение нагрузок при возведении купола Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Напомним, знаменитый Собор Святой Марии в цветах строили в общей сложности 140 лет под руководством нескольких архитекторов. Освящён он был в 1436 году. Автором проекта купола был Филиппо Брунеллески, и проделанная им работа столетиями не давала покоя учёным.

Дело в том, что в конструкции купола нет никаких несущих элементов, без которых современным строителям обойтись было бы практически невозможно. В роли каркаса выступает своеобразная кирпичная кладка: ромбы из вертикально расположенных кирпичей, которые вместе образуют узор — "ёлочку". Нынешнее исследование показало, что именно они удерживают на месте обычные горизонтальные ряды кирпичей и позволяют равномерно распределять всю нагрузку на здание.

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Более того, выяснилось, что эти ромбы выстроены по особой спирали, идущей по направлению к вершине купола. В математике она называется локсодромией, или локсодромой. По словам учёных, это не только обеспечило поразительную прочность, но и сделало само строительство очень экономным: в укладке кирпичей, по их мнению, участвовало сравнительно немного рабочих.