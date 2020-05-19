Уже не обезьяны, ещё не люди. Кости австралопитека помогли понять, что он делал руками

Строение кисти руки австралопитека помогло выяснить его образ жизни, пишет Nature Ecology & Evolution. Сообщается, что учёные исследовали останки представителя вида Australopithecus sediba — так называемого промежуточного звена между более ранними австралопитеками и людьми. Напомним, два неполных скелета этих предков человека нашли в 2010 году в Южной Африке. Это были кости женщины и её ребёнка. По мнению археологов, возраст находок — от 1,78 до 1,95 миллиона лет.

По опубликованным данным, исследователи во главе с профессором Кентского университета Трейси Кивелл сравнили руки Australopithecus sediba с анатомией кистей рук представителей других видов и обнаружили заметные отличия. К примеру, по внешнему виду первых фаланг пальцев найденные в ЮАР приматы оказались очень похожи на современных орангутанов. По мнению учёных, это указывает на то, что руки постоянно использовались для лазанья по деревьям. В то же время строение суставов больших пальцев позволяет сделать вывод, что эти австралопитеки уже пытались пользоваться какими-то примитивными орудиями труда.