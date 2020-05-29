Астронавт рассказал, почему нельзя свистеть в скафандре

Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд объяснил, что свистеть в скафандре во время выхода в открытый космос не получается из-за низкого давления. Об этом он написал на своём сайте, отвечая на вопрос пользователя.

— Воздух слишком разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм (220 миллиметров ртутного столба. — Прим. Лайфа), — объяснил Хэдфилд.

Отмечается, что при производстве скафандров давление специально делают низким, чтобы космонавтам в них было легче работать.