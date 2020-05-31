В России предложили ограничить педофилам доступ в Интернет

За последние пять лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми увеличилось на 21,2%. Такая статистика свидетельствует о том, что необходимо срочно ужесточать законодательство в части контроля за бывшими осуждёнными за педофилию. Об этом заявила "Парламентской газете" уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. В частности, она предлагает ограничить общение таких людей в Сети и ввести пожизненный контроль за ними при помощи электронных браслетов.
— Каждый новый случай насилия укрепляет нас в решимости бороться за ужесточение мер наказания. Мне просто не даёт покоя увеличение подобных преступлений за последние пять лет на 21,2%, — сказала омбудсмен.
Анна Кузнецова также добавила, что участвовала в создании данного соответствующего законопроекта под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
— Мы настаиваем ещё и на пожизненном административном надзоре, ограничении интернет-общения и неприменении условно-досрочного освобождения для тех, кто совершал эти преступления. И не отступим от этих предложений, — подытожила детский омбудсмен.
Напомним, ранее задержание подозреваемого в педофилии обернулось недовольством среди жителей города Боровичи Новгородской области. Дело в том, что мужчина оказал сопротивление полицейским, правоохранителям пришлось применить силу. Однако позднее сами полицейские оказались под следствием из-за жалобы задержанного на причинение вреда его здоровью. О том, как силовики не поделили педофила и разбудили в маленьком городе древний дух неповиновения, читайте в материале Лайфа.