В России предложили ограничить педофилам доступ в Интернет

За последние пять лет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми увеличилось на 21,2%. Такая статистика свидетельствует о том, что необходимо срочно ужесточать законодательство в части контроля за бывшими осуждёнными за педофилию. Об этом заявила "Парламентской газете" уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. В частности, она предлагает ограничить общение таких людей в Сети и ввести пожизненный контроль за ними при помощи электронных браслетов.

— Каждый новый случай насилия укрепляет нас в решимости бороться за ужесточение мер наказания. Мне просто не даёт покоя увеличение подобных преступлений за последние пять лет на 21,2%, — сказала омбудсмен.

Анна Кузнецова также добавила, что участвовала в создании данного соответствующего законопроекта под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

— Мы настаиваем ещё и на пожизненном административном надзоре, ограничении интернет-общения и неприменении условно-досрочного освобождения для тех, кто совершал эти преступления. И не отступим от этих предложений, — подытожила детский омбудсмен.