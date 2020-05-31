Самую распространённую бактерию Мирового океана уличили в выращивании вирусов внутри себя

Команда учёных тщательно изучила ДНК самого распространённого в Мировом океане организма — протобактерии SAR11. Анализ показал, что эти крохотные самореплицирующиеся существа выращивают в своём ДНК вирус.

— Изучение генома бактерий показало, что он содержит в себе вирусную ДНК, которая большую часть времени находится в покоящемся состоянии. У многих бактерий есть вирусы, существующие в их геномах. Но в самых распространённых океанских организмах до сих пор ничего подобного не находили, — объяснил автор исследования Роберт Моррис журналу Nature Microbiology.

По словам учёного, стратегия выживания этого вируса отличается от стратегий других организмов — он скрывается в ДНК хозяина и копируется по мере деления клеток. Благодаря данной особенности SAR11 обмениваются генетическим материалом, улучшая своё разнообразие. Авторы исследования полагают, что за счёт уникальной стратегии выживания эти крохотные существа смогли получить конкурентное преимущество над другими микроорганизмами и стать самой распространённой бактерией океана.