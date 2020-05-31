В Москве у безработного похитили рюкзак с 12 миллионами рублей

В Москве за помощью в полицию обратился местный житель. По его словам, неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика, несколько раз ударили, отняли сумку и скрылись. Безработный 44-летний москвич рассказал, что в сумке у него лежали 12 миллионов рублей.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу двое неизвестных в масках брызнули заявителю в лицо из газового баллончика, нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 млн рублей, — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

Также добычей грабителей стали личные документы потерпевшего миллионера и ключи от квартиры.

Как добавили в ведомстве, по данному факту организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.