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В Москве из машины безработного украли рюкзак с 4 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении дела.

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Фото © Pixabay

Неизвестный украл рюкзак почти с четырьмя миллионами рублей из автомобиля в Тверском районе столицы, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Ночью девятого марта к полицейским обратился безработный мужчина 1988 года рождения с заявлением о краже денег. Правоохранители выяснили, что неизвестный проник в машину заявителя Opel Astra и вытащил оттуда рюкзак, в котором были принадлежавшие потерпевшему 3 928 000 рублей.

По данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении дела.

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