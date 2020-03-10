В Москве из машины безработного украли рюкзак с 4 млн рублей

Неизвестный украл рюкзак почти с четырьмя миллионами рублей из автомобиля в Тверском районе столицы, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Ночью девятого марта к полицейским обратился безработный мужчина 1988 года рождения с заявлением о краже денег. Правоохранители выяснили, что неизвестный проник в машину заявителя Opel Astra и вытащил оттуда рюкзак, в котором были принадлежавшие потерпевшему 3 928 000 рублей.