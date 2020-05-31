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Эксперты опровергли заявления о копировании Россией французских "Мистралей"

Как отметили специалисты, российские перспективные корабли "Прибой" невозможно сравнивать с военными судами НАТО.

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Французский вертолётоносец "Мистраль". Фото © ТАСС / AP Photo / David Vincent

Перспективные универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой" отличаются от французских "Мистралей" и внешне, и по водоизмещению, и по назначению. Таким образом, все утверждения американского журнала Forbes о том, что российские военные и промышленники якобы просто скопировали французские корабли, не соответствуют действительности. Такое заявление в комментарии "Политэксперту" сделал капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

У нас принцип: открывается носовая часть (называется аппарель), выплывают плавающие танки. Высадка морского десанта на побережье осуществляется таким способом. У НАТО и американцев используются вертолёты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты нет, — сказал Усвяцов.

Как пояснил он, сама тактика использования флота, которая различна у блока НАТО и России, диктует иной функционал военных кораблей.

Как сообщал Лайф, в 2019 году началась разработка первого "Прибоя". По предварительным данным, один такой корабль сможет переносить 12–16 боевых вертолётов.

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