Лётчик-космонавт рассказал о пользе для России от запуска корабля Илона Маска

У России появился серьёзный конкурент в космической сфере после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Но такая конкуренция пойдёт только на пользу отечественной космической сфере, ведь вынуждает создавать более качественные разработки и активнее вкладываться в подготовку специалистов, заявил лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

— Как ни парадоксально, запуск корабля компании Маска — это плюс для России, потому что это простимулирует создание нашего нового пилотируемого корабля следующего поколения. И если раньше "Роскосмос", скажем так, сидел на "игле" вывоза американцев на МКС (у России была монополия на доставку космонавтов на Международную космическую станцию — МКС. — Прим. Лайфа), которые за это платили, то сейчас этот источник перекроется, — заявил порталу URA.RU лётчик-космонавт.

Михаил Корниенко добавил, что Crew Dragon разрабатывался более десяти лет и теперь России предстоит подготовить свой ответ. Однако лётчик-космонавт Олег Котов немного не согласен со своим коллегой, по его мнению, успех американской компании никак не повлияет на работу "Роскосмоса". Тем более что сомнений в возможности успешного запуска у экспертов не было.

— Разве у кого-то были сомнения, что США смогут создать и запустить пилотируемый корабль? Нет, — поделился мнением Олег Котов.