Учёные нашли признаки куда более раннего проникновения коронавируса в Европу

Новый коронавирус мог проникнуть во Францию ещё в ноябре 2019 года — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения CoViD-19. К этому выводу пришёл доктор Мишель Шмитт с коллегами из больницы Альберта Швейцера во французском Кольмаре.

В поисках нулевого пациента во Франции изучили прошлогодние рентгеновские снимки грудной клетки тысяч больных и нашли у двух человек симптомы коронавируса. Эти снимки датированы 16–18 ноября. Ещё 12 случаев CoViD-19 медики обнаружили по снимкам, сделанным в декабре и в начале января 2020-го.

Доктор Шмитт и его коллеги пока не обозначили нулевого пациента. Сейчас они изучают рентгеновские снимки за октябрь 2019 года.

— Мы можем управлять будущим только при условии, что понимаем прошлое. А сейчас мы не понимаем, откуда пошла эта вспышка, — заявил исследователь в интервью NBC News.