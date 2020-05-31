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Москвичам объяснили, как продлить проездной после 14 июня

Количество дополнительных дней будет зависеть от остатка на 30 марта.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Жители Москвы смогут после 14 июня продлить срок действия своих проездных билетов, купленных перед введением безопасного режима в Москве. Столичный Департамент транспорта объяснил, что для этого требуется.

Продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня вы совершили не более 22 поездок. Для этого после 14 июня необходимо обратиться в кассу метро или киоск "Мосгортранса", — сообщил Департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

Проездные билеты будут продлены на количество дней его действия, попавших на период с 30 марта по 14 июня. К примеру, если действие проездного истекало 22 апреля, его срок будет продлён на 24 дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице безопасного режима, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня. Однако с 1 июня он будет в более лёгком формате. В городе разрешены прогулки и занятия спортом на улице, также откроются автосалоны и непродовольственные магазины.

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