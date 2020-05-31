В рекордные сроки. В Башкирии построили госпиталь для пациентов с коронавирусом

В столице Башкирии открыли новый госпиталь для пациентов с коронавирусом. Его построили в рекордно короткие сроки — менее чем за два месяца.

Новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая, общая площадь — 16 тысяч квадратных метров. Строители возвели его из быстровозводимых модульных конструкций по опыту Ухани и Москвы. Форма курая позволила сократить длину "чистых" коридоров фасадной части, поэтому врачи и пациенты смогут быстро проходить в нужные помещения.

В госпитале 100 боксированных палат и 18 реанимаций. Также есть отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центральное стерилизационное отделение. Там же разместили общежития для врачей, чтобы минимизировать контакты с семьями.

В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек. Все коммуникации на объекте вывели так, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами и пациентами центра. Больных госпиталь начнёт принимать с 1 июня.