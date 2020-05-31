Спасали от падающего потолка. Лайф выяснил, как чиновники объяснили "спецоперацию" по изъятию четырёх детей из семьи

Следователи подтвердили Лайфу, что четырёх маленьких детей отобрали у матери из посёлка Тюльпанного из-за аварийного состояния их дома. Районные власти узнали об угрозе обрушения потолка в здании и пошли "лёгким" путём — постановили "спасти" малышей от опасности.

— Изъятие производилось при наличии документа, уполномочивающего (постановление муниципального образования Домбровского района Оренбургской области) об изъятии детей в связи с тем, что имелись строительного толка проблемы в жилом помещении, квартиры, где проживала семья, был непосредственный риск обрушения потолочной конструкции, — рассказали Лайфу в СУ СКР по Оренбургской области.

Малыши сейчас находятся в больнице. Дети здоровы, их жизни ничего не угрожает. Органы опеки тем временем намерены обратиться в суд, чтобы ограничить право родителей воспитывать их детей. Следователи изучают результаты полицейской проверки, видеозапись произошедшего, заявление отца и другие материалы.