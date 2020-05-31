НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Спасали от падающего потолка. Лайф выяснил, как чиновники объяснили "спецоперацию" по изъятию четырёх детей из семьи

Вариант помочь многодетным родителям с ремонтом, по всей видимости, власти рассмотреть были не готовы.

386

Следователи подтвердили Лайфу, что четырёх маленьких детей отобрали у матери из посёлка Тюльпанного из-за аварийного состояния их дома. Районные власти узнали об угрозе обрушения потолка в здании и пошли "лёгким" путём — постановили "спасти" малышей от опасности.

Изъятие производилось при наличии документа, уполномочивающего (постановление муниципального образования Домбровского района Оренбургской области) об изъятии детей в связи с тем, что имелись строительного толка проблемы в жилом помещении, квартиры, где проживала семья, был непосредственный риск обрушения потолочной конструкции, — рассказали Лайфу в СУ СКР по Оренбургской области.

Малыши сейчас находятся в больнице. Дети здоровы, их жизни ничего не угрожает. Органы опеки тем временем намерены обратиться в суд, чтобы ограничить право родителей воспитывать их детей. Следователи изучают результаты полицейской проверки, видеозапись произошедшего, заявление отца и другие материалы.

А в Волгограде женщина попросила незнакомку присмотреть за сыном и не вернулась. Теперь мать-кукушку ищет полиция.

Выбор редакции

Loading...