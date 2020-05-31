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Песков заявил, что инициатива о выплатах на детей от 3 до 16 лет принадлежит Путину

Представитель Кремля назвал целью подобных мер помощь нуждающимся и безработным, а также улучшение демографии.

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Фото © Shutterstock

Инициатива о выплатах на детей в возрасте от трёх до 16 лет принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Это президентская инициатива собственная, и не только она, — подчеркнул представитель Кремля и уточнил, что такие решения "не принимаются голословно".

Как отметил Песков, подобные меры направлены на помощь нуждающимся и безработным. Ещё одна цель — улучшение демографии в стране.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от трёх до 16 лет. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей получит около 22 миллионов семей. По словам министра, на это будет направлено почти 200 миллиардов рублей.

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