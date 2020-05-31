Песков заявил, что инициатива о выплатах на детей от 3 до 16 лет принадлежит Путину

Инициатива о выплатах на детей в возрасте от трёх до 16 лет принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

— Это президентская инициатива собственная, и не только она, — подчеркнул представитель Кремля и уточнил, что такие решения "не принимаются голословно".

Как отметил Песков, подобные меры направлены на помощь нуждающимся и безработным. Ещё одна цель — улучшение демографии в стране.