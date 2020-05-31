В Кремле рассказали, как Путин и лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы

Президент РФ Владимир Путин и приглашённые в Москву лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы в Москве с трибуны на Красной площади. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что перед проведением праздничного мероприятия необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако он выразил надежду, что к 24 июня "от режима ограничений практически ничего не останется".