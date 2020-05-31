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В Кремле рассказали, как Путин и лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы

Дмитрий Песков выразил надежду, что к 24 июня "от режима ограничений практически ничего не останется".

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Президент России Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время Парада Победы — 2019 в Москве. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин и приглашённые в Москву лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы в Москве с трибуны на Красной площади. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что перед проведением праздничного мероприятия необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако он выразил надежду, что к 24 июня "от режима ограничений практически ничего не останется".

Как обычно, в преддверии Парада Победы в Москве будут проведены ночные репетиции.

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