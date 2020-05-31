В России стали реже фиксировать случаи насилия над детьми в семьях

В России за пять лет удалось на треть сократить число фактов жестокого обращения с детьми в семьях. Такой вывод сделали в Университете прокуратуры на основе проведённого исследования.

— Исследователи наблюдают положительную тенденцию сокращения количества лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с ним). За последние пять лет их число сократилось почти на треть, — приводит результаты исследования ТАСС.

За прошлый год всего таких случаев было выявлено 1405. Аналогичных преступлений в 2015 году зафиксировано 1975. В Генпрокуратуре отметили, что также реже детей стали вовлекать в правонарушения. В 2015 году таких случаев было 1490, а в прошлом — 1182.