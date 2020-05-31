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Был по пояс в болоте. В Чувашии пропавшего ребёнка нашла полицейская собака

Овчарка взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел мальчик.

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Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Чувашской Республики

В Чувашии полицейская овчарка по кличке Персей нашла пропавшего девятилетнего мальчика в болоте. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, ребёнок стоял по пояс в воде.

Родители мальчика забили тревогу около 14 часов 30 мая. Они позвонили в полицию и рассказали, что сын пропал в районе кладбища села Ачаксы Канашского района. Там ребёнок был вместе с бабушкой. Пока она прибиралась на могиле родственников, мальчик пропал.

Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребёнок, и повела младшего инспектора-кинолога Михаила Андриянова и его коллег в лес, — говорится в сообщении полиции.

Через полтора часа мальчика нашли в болоте. Его здоровью ничего не угрожало, медицинская помощь не потребовалась.

Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде ищут мать, которая оставила сына с чужой женщиной и не вернулась.

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