Был по пояс в болоте. В Чувашии пропавшего ребёнка нашла полицейская собака

В Чувашии полицейская овчарка по кличке Персей нашла пропавшего девятилетнего мальчика в болоте. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, ребёнок стоял по пояс в воде.

Родители мальчика забили тревогу около 14 часов 30 мая. Они позвонили в полицию и рассказали, что сын пропал в районе кладбища села Ачаксы Канашского района. Там ребёнок был вместе с бабушкой. Пока она прибиралась на могиле родственников, мальчик пропал.

— Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребёнок, и повела младшего инспектора-кинолога Михаила Андриянова и его коллег в лес, — говорится в сообщении полиции.

Через полтора часа мальчика нашли в болоте. Его здоровью ничего не угрожало, медицинская помощь не потребовалась.