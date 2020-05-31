Психолог рассказала, какие книги лучше подойдут для детского чтения

Знакомство малышей с литературой можно начинать с книг Свена Нурдквиста про добродушного старика Петсона и его котёнка Финдуса, а также с классики — английской писательницы Памелы Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс. Подросткам же больше придутся по душе серьёзные романы Ларса Соби Кристенсена и Давида Кали. Такое мнение порталу мэрии Москвы высказала главный библиотекарь, психолог детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина.



— Первая книжка — "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленький" — вышла в 1984-м, потом появилось ещё семь продолжений. Читать их можно в любом порядке, в каждой книге автор рассказывает что-то новенькое о полюбившихся героях... Сказочные повести английской писательницы Памелы Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс предназначены для ребят постарше, — отметила специалист.

Екатерина Рудина также рекомендовала коми-пермяцкие сказки, которые пересказал советский писатель Лев Кузьмин, в частности "Дверь на лугу". Также детей может заинтересовать "Кукла" Геннадия Черкашина.

— "Кукла" — один из самых трогательных рассказов на моей памяти. Маленькая девочка случайно оставила в блокадном Ленинграде самое дорогое — куклу, которую ей подарил горячо любимый дедушка. Здесь мы не найдём ничего про ужасы войны, зато с избытком — переживания ребёнка, — отметила библиотекарь.

Подросткам она посоветовала более серьёзную литературу — книгу "Герман" норвежского писателя Ларса Соби Кристенсена об 11-летнем мальчишке, который не может жить беззаботно и непринуждённо, как его ровесники. Также им может понравиться книга "Враг" итальянского писателя Давида Кали, которая через сложную тему о войне учит читателя состраданию.