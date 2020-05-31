В Иерусалиме после эпидемии коронавируса вновь открылась мечеть аль-Акса

Спустя более двух месяцев действия особого режима в Израиле из-за пандемии коронавируса на Храмовой горе в Иерусалиме вновь начинает принимать верующих мечеть Аль-Акса. Об этом сообщает Управление по делам мусульманских святынь "Вакф". На первой за долгое время утренней молитве собралось около 700 мусульман.

Однако посещение мечети до сих пор сопровождается соблюдением ряда предосторожностей. Например, верующие должны быть в масках, использовать только собственные молитвенные коврики. Также они обязаны придерживаться социальной дистанции.

Отметим, мечеть Аль-Акса является третьей по значимости почитаемой святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. Комплекс может одновременно вместить в себя до 5000 верующих.