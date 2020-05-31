Дамбы, наносы, плотины. В Подмосковье продолжают бороться с последствиями паводка — видео

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В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия ливней, в результате которых в Красногорском районе затопило несколько посёлков. По словам администрации, всю ночь рабочие откачивали воду в местах наибольшего подтопления, а также производили работы по очистке и укреплению плотин.

— Наши спасатели при поддержке областной Аварийно-восстановительной службы откачивали воду в районах сильного подтопления — Опалиха и Нахабино. До раннего утра велись работы по укреплению плотины на гидроузле № 1 на реке Синичка в деревне Марьино, — написала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина в "Инстаграме".

По её словам, всего в ликвидации последствий задействованы 256 человек и 51 единица техники. Лайф пообщался с местными жителями и выяснил, что подобные ситуации происходят нечасто. Последний раз такой же сильный потоп они переживали в 2013 году.

— Происходит это всё из-за сужения реки. В одном месте она шире, в другом — уже. Где-то её в берегах поднимают, где-то трубы, где она узкая, делают, — поделился местный житель Алексей.

По его словам, в некоторых домах, больше всего пострадавших от наводнения, люди живут постоянно, оставаясь в посёлке даже на зиму. Однако теперь, считает Алексей, многие из них, возможно, откажутся от жилья в этом районе и переедут в более безопасные места.

Как рассказали в пресс-службе главы городского округа Красногорск, жители пострадавших посёлков от эвакуации отказались, им была оказана необходимая помощь. Там добавили, что после произошедшего появились вопросы по состоянию ливневой канализации во многих районах.

Напомним, потоп в Красногорском районе Подмосковья произошёл в ночь на 30 мая. Местные жители успели спасти лишь важные документы и домашних животных. Теперь некоторые из них остались без крыши над головой. Лайф публиковал кадры с дрона, на которых видны масштабы бедствия.