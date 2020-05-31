В Подмосковье храмы частично открыли для прихожан

В Московской области храмы снова открыли свои двери для прихожан. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на проповеди в Новодевичьем монастыре.

— Нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний, — приводит его слова Московская епархия.