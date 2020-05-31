Кравчук оценил в четверть триллиона долларов потери Украины после отказа от ядерного оружия

После подписания Будапештского меморандума Украина потеряла ядерное оружие, которое можно оценить в 250 миллиардов долларов. Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман.











— Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолёты. Они тоже перешли в Россию. Если всё посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов, — сказал Кравчук.

Он отметил, что у Украины не было прямого разговора с США на тему возмещения этой суммы Киеву. На тот момент на территории Украины находилось порядка 46 ядерных боеголовок на твёрдом топливе, остальные были жидкотопливные. Вторые, по его словам, были "страшнее атомного оружия".

— Мне химики говорили, что, если оно, не дай господи, разольётся где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше выходит из обращения, — уточнил он.

4 декабря 1994 года Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия. Его также утвердили США, Великобритания и Россия.