А размещать где будут? Эксперт усомнился, что новая украинская ракета "Нептун" будет лучше советской

Успешный запуск украинской противокорабельной ракеты "Нептун" вряд ли можно считать прорывом военно-промышленного комплекса Незалежной. Во-первых, "Нептун" был создан на базе ещё советских ракет Х-35, разработанных в 80-х годах прошлого века и с использованием российских комплектующих. А после введения запрета на поставку деталей из России, вероятно, украинцы переключились на американские аналоги. Только о качестве такой сборки остаётся лишь догадываться. Об этом Лайфу рассказал заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков.

— Ракеты "Нептун" украинцы делали на базе наших ракет Х-35, которые поставлялись со времён Советского Союза. Разработка 80-х годов прошлого века. Остатки тех учёных (создавали ракету), им по 70–80 лет, очень мало их. Молодёжи мизер, разрушены рабочие школы, уничтожены конструкторские кадры. Единственное, что могут сделать, — небольшие конструктивные доработки, незначительные. Но значительная часть комплектующих производилась в России. Скорее всего, замену они взяли у американцев. Постарались наладить на своей территории. Не думаю, что они делают что-то лучше, — отметил эксперт.

По его мнению, сами по себе противокорабельные ракеты, идущие на малых высотах, — это действительно серьёзная угроза для любого боевого корабля и даже современной системы ПВО. Однако для успешной атаки такими ракетами украинский военный корабль должен быть вооружён не менее чем 150 реактивными снарядами. Мощности украинского ВПК пока не справятся с такой задачей. Но и это лишь половина беды для украинских военных, подчеркнул Константин Сивков.

— Ракета-то ракетой, но к этой ракете необходима система управления. Проводить необходимо будет соответствующую модификацию кораблей, такую ракету можно разместить на кораблях водоизмещением порядка полутора тысяч и более тонн. У украинцев на вооружении таких, по-моему, один или два. Всё остальное — катерки, 200 тонн, в достаточном количестве не разместишь. Даже 300 тонн — можно [разместить]. Но там уже нужна модернизация. Стоить будет немалых денег и усилий. А для этого нужны соответствующие кораблестроители на Николаевском заводе, — заявил Сивков.

Как сообщал Лайф, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял ранее о праве Киева на создание мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на "большом расстоянии".