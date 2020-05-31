"Браво!" Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon c МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешным запуском корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
— Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA благополучно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы, — написал он в "Твиттере".
Рогозин попросил Брайденстайна передать искренние поздравления Илону Маску. Глава "Роскосмоса" отметил, что ему очень понравилась шутка главы SpaceX про батут.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX стартовала с мыса Канаверал 30 мая в 15:22 (22:22 мск). На борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Таким образом, частная компания отправила астронавтов на орбиту Земли впервые в истории. После запуска Илон Маск признался, что его захлёстывают эмоции. 31 мая в 17:11 мск корабль совершил автоматическую стыковку с МКС.