"Браво!" Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon c МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешным запуском корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

— Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA благополучно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы, — написал он в "Твиттере".

Рогозин попросил Брайденстайна передать искренние поздравления Илону Маску. Глава "Роскосмоса" отметил, что ему очень понравилась шутка главы SpaceX про батут.