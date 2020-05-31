Историческое событие. Частный космический корабль впервые пристыковался к МКС — видео

Пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту успешно пристыковался к Международной космической станции на орбите Земли. Стыковка прошла в штатном режиме спустя 19 часов после старта с площадки во Флориде. Весь процесс от запуска до пристыковки NASA транслировало на своём YouTube-канале.
На борт МКС взойдут американцы Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, которые пробудут на орбите Земли минимум один месяц. Оба — опытные астронавты, за их плечами по несколько полётов в космос. За 220 метров до стыковочного узла космической станции экипаж Crew Dragon успешно опробовал систему ручного управления кораблём.
Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9 состоялся накануне вечером. Он стал первым в истории человечества, осуществлённым частной космической компанией. А также первым за последние девять лет запуском астронавтов с территории США. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что этим достижением можно гордиться.