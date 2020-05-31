Историческое событие. Частный космический корабль впервые пристыковался к МКС — видео

Пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту успешно пристыковался к Международной космической станции на орбите Земли. Стыковка прошла в штатном режиме спустя 19 часов после старта с площадки во Флориде. Весь процесс от запуска до пристыковки NASA транслировало на своём YouTube-канале.

На борт МКС взойдут американцы Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, которые пробудут на орбите Земли минимум один месяц. Оба — опытные астронавты, за их плечами по несколько полётов в космос. За 220 метров до стыковочного узла космической станции экипаж Crew Dragon успешно опробовал систему ручного управления кораблём.