Волонтёры смогут получить спецвыплаты, оставив заявление на портале госуслуг

Волонтёры, социальные работники и просто неравнодушные люди, которые позаботились о тех, кто во время коронавируса остался без помощи и поддержки, могут получить специальные выплаты от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Заявления на эти выплаты можно будет оставить на сайте госуслуг.

Ежемесячные выплаты будут начисляться в период с 1 апреля по 30 июня. Их получат те, кто принял на временное проживание или временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Те, кто проявил заботу, получат 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

— Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года, — отмечается в сообщении Правительства РФ.