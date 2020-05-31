"Пусть сдохнут!" Украинский журналист пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Украинский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в очередной раз разразился радикальным заявлением. Скандальный телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Донбасса и Крыма.
— Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы всё... Пусть сдохнут! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского, — сказал он в эфире своего ютуб-канала.
Дроздов заявил, что выплата пенсий жителям Донбасса "является преступлением", и назвал пенсионеров из ДНР и ЛНР "кагэбэшными недобитками". Также, по его мнению, торговые, коммунальные и любые другие отношения с Россией "приравниваются к финансированию терроризма".
Ранее Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов и специально указывал им неправильную дорогу.