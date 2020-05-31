"Пусть сдохнут!" Украинский журналист пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

— Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы всё... Пусть сдохнут! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского, — сказал он в эфире своего ютуб-канала.