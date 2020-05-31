В Москве устраняют последствия ливней и штормового ветра

Городские коммунальные службы в усиленном режиме устраняют последствия сильных ливней и штормового ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

— Месячная норма — 51 миллиметр, всего за май уже выпало 155 миллиметров, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается ещё 17 миллиметров осадков, — сказал он.

Пётр Бирюков уточнил, что в столице порывистым ветром повалено 96 деревьев, 20 автомобилей получили повреждения. За минувшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений и оперативно устранили. Все системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

Бирюков уточнил, что ещё 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов находятся в режиме готовности. В случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей они могут оперативно выехать на место для устранения последствий.