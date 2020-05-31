В Филадельфии протестующие разграбили магазин Apple — видео

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В американском городе Филадельфия продолжаются массовые акции протеста, а на их фоне и погромы. В центре города протестующие буквально за пару минут разграбили один из магазинов компании Apple. Кто-то взломал дверь в закрытый магазин, после чего в него хлынули мародёры. Добычей большинства преступников стали небольшие гаджеты, однако некоторые умудрились выносить крупные компьютеры-моноблоки Mac.
На месте происшествия видна машина полиции, которая приехала туда ранее для разгона протестующих. Самих полицейских на месте уже нет, а потому после разграбления магазина вандалы переключились на автомобиль органов правопорядка. Его изрисовали граффити, выбили стёкла и в конце концов подожгли.
Многие из участников погромов снимали всё происходящее и себя на фото и видео, при этом некоторые даже не скрывали своих лиц.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в реанимации. Помимо Миннеаполиса, протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Власти десятка американских городов были вынуждены ввести комендантский час.