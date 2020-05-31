В Филадельфии протестующие разграбили магазин Apple — видео

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В американском городе Филадельфия продолжаются массовые акции протеста, а на их фоне и погромы. В центре города протестующие буквально за пару минут разграбили один из магазинов компании Apple. Кто-то взломал дверь в закрытый магазин, после чего в него хлынули мародёры. Добычей большинства преступников стали небольшие гаджеты, однако некоторые умудрились выносить крупные компьютеры-моноблоки Mac.

На месте происшествия видна машина полиции, которая приехала туда ранее для разгона протестующих. Самих полицейских на месте уже нет, а потому после разграбления магазина вандалы переключились на автомобиль органов правопорядка. Его изрисовали граффити, выбили стёкла и в конце концов подожгли.

Многие из участников погромов снимали всё происходящее и себя на фото и видео, при этом некоторые даже не скрывали своих лиц.