Лоза предложил жалующимся на нехватку денег артистам разгружать вагоны

Коронавирус ударил по кошелькам не только звёзд российской эстрады, но и задел даже самых знаменитых и востребованных мировых артистов. Это отметил музыкант Юрий Лоза. Он считает, что нынешний кризис схож с Великой депрессией прошлого столетия в США, когда многие, несмотря на статус, зарабатывали деньги тяжёлым трудом.
— Тогда все пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звёздность. Какая разница, кто ты — звезда или нет. Точно так же и сейчас. Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть — пойдём работать кем угодно, — сказал музыкант в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее Лайф сообщал, что из-за экономического кризиса и финансовых трудностей бывший солист "Отпетых мошенников" начал зарабатывать на жизнь, работая в такси. Также на отсутствие денег и работы жаловался Тарзан, однако тогда Юрий Лоза ответил ему, что тот мог бы устроиться медбратом, чтобы получать "какие-то денежки".