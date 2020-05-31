Лоза предложил жалующимся на нехватку денег артистам разгружать вагоны

Коронавирус ударил по кошелькам не только звёзд российской эстрады, но и задел даже самых знаменитых и востребованных мировых артистов. Это отметил музыкант Юрий Лоза. Он считает, что нынешний кризис схож с Великой депрессией прошлого столетия в США, когда многие, несмотря на статус, зарабатывали деньги тяжёлым трудом.

— Тогда все пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звёздность. Какая разница, кто ты — звезда или нет. Точно так же и сейчас. Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть — пойдём работать кем угодно, — сказал музыкант в беседе с "Вечерней Москвой".