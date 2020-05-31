Медик допустил, что после пандемии в России вырастет число курильщиков

Количество курильщиков в России в ближайшем будущем может вырасти. В первую очередь за счёт тех граждан, что ранее решили избавиться от пагубной привычки. А виноват в этом стресс, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

— В Российской Федерации около 30% населения употребляет никотиносодержащую продукцию. Самоизоляция большинством переживается как стресс, поэтому, предположительно, количество потребителей никотиносодержащей продукции выросло. Конкретные цифры мы узнаем после пандемии, когда люди начнут обращаться в медицинские учреждения, когда появятся результаты социологических исследований, — пояснил он агентству городских новостей "Москва".

Как советует врач, если рецидив зависимости был длительный, то снижать потребление никотина и табака следует постепенно. Если же речь идёт о разовом срыве, то вновь бросить курить можно немедленно. Но в любом случае не нужно стесняться обращаться за помощью в борьбе с курением к специалистам.

— Мужчины предпочитают бросать сразу, женщины — постепенно. Если не получается бросить употреблять никотиносодержащую продукцию самостоятельно, не стоит отчаиваться, обращайтесь к специалистам, — заявил Брюн.