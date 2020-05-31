Мать "три раза привлекалась". В МВД объяснили решение силой забрать детей у сельчанки

Органы опеки Оренбургской области неоднократно выезжали на проверку семьи, из которой ранее силой изъяли детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. Там добавили, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание.

— Ранее выезды в эту семью с целью проверки в составе комиссий осуществлялись неоднократно. Сама мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Кроме того, там рассказали о случае, который произошёл в семье в прошлом году. Тогда один из детей был доставлен в реанимацию, после чего мать не пустила в дом врачей для осмотра остальных четырёх детей. После этого была организована проверка, в ходе которой медики обнаружили у детей побои.