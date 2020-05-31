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Мать "три раза привлекалась". В МВД объяснили решение силой забрать детей у сельчанки

Пользователей удивила жестокость, с которой действуют сотрудники ведомства.

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Органы опеки Оренбургской области неоднократно выезжали на проверку семьи, из которой ранее силой изъяли детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. Там добавили, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее выезды в эту семью с целью проверки в составе комиссий осуществлялись неоднократно. Сама мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Кроме того, там рассказали о случае, который произошёл в семье в прошлом году. Тогда один из детей был доставлен в реанимацию, после чего мать не пустила в дом врачей для осмотра остальных четырёх детей. После этого была организована проверка, в ходе которой медики обнаружили у детей побои.

Напомним, случай, который попал в объектив камеры наблюдения, произошёл в посёлке Тюльпанный Оренбургской области. Сотрудники органов опеки и полицейские изъяли детей из семьи, буквально вырвав одного из них из рук матери. Свои действия они аргументировали тем, что дети живут в аварийном жилье.

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