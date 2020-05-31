МИД РФ назвал произволом применение полицией США газа и резиновых пуль против журналистов

Действия полиции США против российских журналистов во время разгона протестов в американском городе Миннеаполис являются неприемлемыми. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.
— Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты, — говорится в комментарии.
Дипломатическое ведомство призвало все профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на этот произвол американских властей.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в реанимации. Помимо Миннеаполиса, протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Власти десятка американских городов были вынуждены ввести комендантский час.