МИД РФ назвал произволом применение полицией США газа и резиновых пуль против журналистов

Действия полиции США против российских журналистов во время разгона протестов в американском городе Миннеаполис являются неприемлемыми. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

— Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты, — говорится в комментарии.

Дипломатическое ведомство призвало все профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на этот произвол американских властей.