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МИД РФ назвал произволом применение полицией США газа и резиновых пуль против журналистов

Как отметили в дипведомстве, это пример необоснованной жестокости.

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Фото © ТАСС / AP Photo / John Locher

Действия полиции США против российских журналистов во время разгона протестов в американском городе Миннеаполис являются неприемлемыми. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты, — говорится в комментарии.

Дипломатическое ведомство призвало все профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на этот произвол американских властей.

Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в реанимации. Помимо Миннеаполиса, протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Власти десятка американских городов были вынуждены ввести комендантский час.

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