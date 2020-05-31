"Роскосмос" в этом году испытает две новые ракеты

В 2020 году "Роскосмос" проведёт испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, но не уточнил, о каких ракетах идёт речь.

— Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно, — написал он на своей странице в Twitter в воскресенье, не уточнив, о каких ракетах идёт речь.

Также он подчеркнул, что не понимает "истерику" после удачного запуска нового американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, который состоялся в субботу. Устименко отметил, что "произошло то, что произойти должно было давно". По его мнению, это "замечательно", что на МКС будут летать и американцы. Ведь теперь есть две возможности доставить экипажи разных стран на борт МКС.