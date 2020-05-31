"Роскосмос" в этом году испытает две новые ракеты

В 2020 году "Роскосмос" проведёт испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, но не уточнил, о каких ракетах идёт речь.
— Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно, — написал он на своей странице в Twitter в воскресенье, не уточнив, о каких ракетах идёт речь.
Также он подчеркнул, что не понимает "истерику" после удачного запуска нового американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, который состоялся в субботу. Устименко отметил, что "произошло то, что произойти должно было давно". По его мнению, это "замечательно", что на МКС будут летать и американцы. Ведь теперь есть две возможности доставить экипажи разных стран на борт МКС.
Напомним, изначально запуск корабля Crew Dragon был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды. В результате Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки 30 мая в 22:22 по московскому времени (местное время — 15:22), после чего блок успешно отстыковался и вышел на орбиту.