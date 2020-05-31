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Байден обошёл Трампа по популярности за полгода до президентских выборов

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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Фото © Michael Brochstein / Echoes Wire / Barcroft Media via Getty Images

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа. Байден превосходит американского лидера на десять процентных пунктов, и это за полгода до президентских выборов. Такие результаты дал опрос, проведённый Washington Post и ABC News.

Рейтинг Байдена среди опрошенных составил 53%, Трампа — 43%. Но показатели Байдена снижаются в два раза, если учитывать только тех избирателей, которые "точно будут голосовать".

Ранее Байден жёстко раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над людьми, которые носят защитные маски во время пандемии коронавируса.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп будет участвовать в них от Республиканской партии.

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