Рогозин назвал Ельцина предателем, а затем удалил твит

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин удалил свой пост в "Твиттере", в котором называет первого президента России Бориса Ельцина "этническим националистом" и "патологическим предателем". Исчезнувшая публикация была адресована его бывшему однокурснику — журналисту Дмитрию Губину.
Фото © Twitter / Дмитрий Рогозин
Дискуссия развернулась под твитом Рогозина, в котором он согласился с вице-премьером Юрием Борисовым в том, что СССР был великой державой, а России следует слезать с "нефтяной иглы". Губин в ответ напомнил о минусах жизни в Советском Союзе.
— До нас была великая. При Сталине. Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него — лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачёва, — ответил Рогозин.
Позже глава "Роскосмоса" удалил этот твит, а спустя ещё некоторое время со страницы исчезла вся ветка обсуждения вместе с первым постом.