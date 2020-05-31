Украинцы столкнули в кювет машину пограничников и заблокировали проезд на границе с Венгрией — видео

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Группа водителей устроила беспорядки на контрольно-пропускном пункте "Тиса" на границе между Украиной и Венгрией. Протестующие столкнули в кювет машину украинских пограничников и заблокировали проезд через КПП.

— С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы, — сообщила Госпогранслужба Незалежной.

Конфликт возник из-за отказа некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. Согласно обновлённым правилам, граждане Украины должны платить не фиксированную ставку в размере 500 евро за авто, а один евро за килограмм.