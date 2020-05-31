"Это была не шутка". Рогозин оценил последствия высказывания о космическом батуте для США

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объяснил смысл своего высказывания шестилетней давности о космическом батуте для США. По его словам, это была вовсе не шутка, а реальное предупреждение. По мнению Рогозина, именно эти слова спасли российскую ракетно-космическую отрасль от ограничений со стороны Соединённых Штатов.

— В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали, — написал он в "Твиттере".