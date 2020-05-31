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Собянин объяснил невозможность открыть фитнес-центры и салоны красоты с 1 июня

Сейчас в столице возобновят работу только те заведения, в которых не требуется длительный контакт персонала с клиентом.

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Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

С 1 июня в Москве будут ослаблены некоторые ограничения, но открыть фитнес-клубы и салоны красоты ещё не позволяет ситуация с коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что спешка может привести к откату назад.

И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух, а то и трёх тысяч вновь заболевших, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Градоначальник пояснил, что на данном этапе в столице возобновят работу только те заведения, в которых не требуется длительный контакт с клиентом. В первый день лета откроют свои двери автосалоны и велопрокат, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Благодаря этому около 300 тысяч человек в Москве смогут вернуться на работу.

Напомним, ранее Сергей Собянин объяснил, почему с 1 июня обязательно ношение защитных масок на улице.

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