Собянин объяснил невозможность открыть фитнес-центры и салоны красоты с 1 июня

С 1 июня в Москве будут ослаблены некоторые ограничения, но открыть фитнес-клубы и салоны красоты ещё не позволяет ситуация с коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что спешка может привести к откату назад.

— И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух, а то и трёх тысяч вновь заболевших, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Градоначальник пояснил, что на данном этапе в столице возобновят работу только те заведения, в которых не требуется длительный контакт с клиентом. В первый день лета откроют свои двери автосалоны и велопрокат, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Благодаря этому около 300 тысяч человек в Москве смогут вернуться на работу.